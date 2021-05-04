Samanyolu Haber /Dünya / 40 gün açlık ve susuzluk deneyi faciayla bitti /04 Mayıs 2021 14:45

40 gün açlık ve susuzluk deneyi faciayla bitti

Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ettiği deneyinin sonunda hayatını kaybetti.

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YouTube’da çok sayıda aboneye sahip olan Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ederek, mart ayında Moskova’da deneyine başladı.

Sputnik ajansının haberine göre deneyinin onuncu gününde kötüleşen Vıygranovskiy, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirterek, Abhazya’ya gitti ve meydan okumasına burada devam etti.

Yirminci günde tokluk hissi duyduğunu ileri süren Vıygranovsiy, kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivite yapmak için enerjisi kalmadığını söyledi.

Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen devam eden YouTuber, şunları söyledi:

“Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”

Ancak daha sonra tanıdıkları sosyal medyada yaptığı açıklamada YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak  üzereyken hayatını kaybettiğini yazdı. YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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