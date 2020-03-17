40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebek annesinden ayrılınca gözyaşlarına boğuluyor

40 günlükken annesiyle birlikte cezaevinde yaşamak zorunda kalan Asım Sencer Uslu (3), annesinden ayrıldığı günlerde gözyaşlarına boğuluyor. Geçen haftadan beri babasıyla kalan Asım Sencer, geceleri uyanıp “Anne anne anne” diyerek çığlıklarla ağlıyor.

Oğlunun yaşadığı travmayı videoya çeken baba, Asım Sencer’in kendi isteğiyle yanına gelmek istediğini, gündüz iyi olduğunu, gece olunca ve annesi aklına gelince ağlama krizleri geçirdiğini ifade etti.





Bir yurtta görev yaptığı için Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklanan Suna Uslu, 30 Kasım 2016’dan bu yana Konya Ereğli Cezaevinde bulunuyor. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Uslu’nun dosyası Yargıtay’da.





Asım Sencer'in gözyaşları ile ilgili haberin Bold Medyada yayınlanınca sosyal medyadan da destek geldi













Alman Siyasetci Rebecca Harms Asım Bebeğin durumunu sosyal medyadan paylaştı.











HAPİSTE 3. YAŞINI DOLDURAN BİR BEBEK

Asım Sencer, 15 Temmuz’dan bugüne en uzun süre cezaevinde yaşamaya mecbur kalan tutsak bebeklerden biri. Cezaevinde 3. yaşını doldurdu. Taş zeminde ve beton avluda emeklerken pantolonunun diz kapakları yırtıldı. Bebek bedenine uygun olmayan ortamlardan dolayı avuç içleri ve dizleri su topladı. Bir gece cezaevinde yataktan düştü. Hastanenin acil servisine annesinin kelepçeli ellerinde götürüldü.





PANTOLONLARI TÜM DÜNYADA SERGİLENİYOR

Tenkil Müzesinin koleksiyonuna dahil edilen Asım Sencer’in pantolonları, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde açtığı gezici sergiler kapsamında tüm dünyada sergileniyor.





ASIM SENCER BEBEK CEZAEVİNE İLK GİRİDİĞİNDE





780 BEBEK HALA HAPİSTE

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan resmi rakamlara göre cezaevlerinde 780 bebek bulunuyor.