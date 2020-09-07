40 kaymakamı açığa aldı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı soruşturmasında bazı vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar adli ve idari soruşturmalar kapsamında görevden alınmıştı.







Bu sabah bazı kaymakamlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevden alınmaya başlandı.





Personel Genel Müdürlüğü’nce hafta sonu isimleri belirlenen kaymakam ve vali yardımcılarının görev yaptığı illerin valilerine talimat gönderildiği öğrenildi.







Talimatların gitmesiyle birlikte ilk aşamada 40’tan fazla kaymakamın görevden alındığı belirtildi.





KAYYIMLIK YAPAN KAYMAKAMLAR DA VAR





Görevden alınanlar arasında Diyarbakır Silvan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Mehmet Uslu, Ağrı Diyadin Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Hasan Doğan ile Şanlıurfa Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer yer aldı.





Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) fişlemelerine göre hazırlanan tasfiye listesinde 400 civarına mülki idare amiri olduğu belirtiliyor. Listenin ekseriyetini 95'inci dönem kaymakamlarının teşkil ettiği ifade ediliyor.