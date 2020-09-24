Samanyolu Haber /Ekonomi / 40 uçak teslim alacaktı, erteleme istedi /24 Eylül 2020 13:00

40 uçak teslim alacaktı, erteleme istedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hava yolu firması Delta daha önce siparişini verdiği 40 uçağın teslimatını ertelemek için AIRBUS ile görüşüyor.

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Delta Hava Yolları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen şirketlerin başında geliyor. AIRBUS’tan sipariş ettiği 40 uçağın teslim alma tarihini ertelemek istiyor.

Delta teslimatı kararlaştırılan kalan 9 AIRBUS jetliner uçağı için "sat-geri kirala" işlemine giderek 750 milyon dolar elde etmeyi ve nakit stoklarını artırmayı hedefliyor.

Alınan bilgiye göre, finansman anlaşması beş Airbus A321, iki A350 ve iki A330neo jets uçağını ihtiva ediyor.

AIRBUS HİSSELERİ DÜŞTÜ

İki anlaşma da Delta Genel Müdürü Ed Bastian’ın temmuzda belirlediği uçaklar için sermaye harcamalarını en azından yıl sonuna kadar azaltma hedefiyle uyumlu.

Sipariş erteleme haberinin etkisi ile AIRBUS'un hisseleri bugün yüzde 6 değer kaybetti.
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