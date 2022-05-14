Samanyolu Haber /Ekonomi / 40 yaşındaki 'kuş'ların fiyatları uçuyor /14 Mayıs 2022 15:10

40 yaşındaki 'kuş'ların fiyatları uçuyor

Döviz kuru ile birlikte araba fiyatları da artmaya devam ediyor. Sıfır otombil almakta zorlanan yurttaşlar ikinci ele yönelirken ikinci araba fiyatları da yükelişini sürdürüyor.

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İkinci el otomobil almak isteyen yurattaşlar tarafından kullanılan otomobil ilanlarının bulunduğu online bir sitede 1980 yılında üretilmiş 'Murat 131' model bir aracın fiyatı 195 bin TL.


 
Türk otomotiv sanayisinin üreticilerinden olan TOFAŞ (Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) marka araçların fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor.

Tofaş grubundan 'Şahin' model olarak bilinen 30 yıllık bir aracın fiyatı ise 145 bin TL.

İkinci el otomobillerin satıldığı bir sitede ilanı olan bu araç 1992 model.

 
 
 

Tofaş grubunun bir diğer modlei olan 'Kartal'ların da fiyatları ikinci el otomobillere gelen zamdan payını almış durumda.

Online satış sitesinde satışa sunulan bu araç 1999 model ve tam 100 bin TL.

 
 
 

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar ise ortalama yüzde 4 artmıştı.

1997 model 'Doğan SLX' model bu aracın ilan fiyatı tam 143 bin TL.

 
 
 

1991 yılında üretilmiş Tofaş markasına ait ' Serçe' model bir aracın fiyatı da  yaklaşık olarak asgari ücretin 29 katı.

31 yıldır kullanımda olan bu aracın satış fiyatı 122 bin TL.
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