Samanyolu Haber /Gündem / '40 Yıllık Bir Hatırayı Silerek Geçtim Meriç'ten'' Belgeselinin yapımcısı anlattı /22 Temmuz 2021 12:32

'40 Yıllık Bir Hatırayı Silerek Geçtim Meriç'ten'' Belgeselinin yapımcısı anlattı

Kemal Gülen'in sunduğu Gün Bugün programının bu bölümünün konukları, ''40 Yıllık Bir Hatırayı Silerek Geçtim Meriç'ten'' Belgeselinin yapımcısı Mevlüt Hilmi Çınar ve Meriç’ten geçen mağdurlardan Öğretmen Nihayet Dinç.

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Onbinlerce kişinin hayatını alt üst eden 15 Temmuz’un 5. yılında mağdurların Meriç Nehrinden geçişi belgesel oldu. “40 Yıllık Hatırayı Silerek Geçtim Meriç’ten” adlı belgeselde ailelerini ve hatıralarını geride bırakarak Meriç’i geçenler yaşadıkları anlatılıyor.

Raindrobs TV You Tube kanalında yayınlanan belgeselin perde arkasını Belgeselinin yapımcısı Mevlüt Hilmi Çınar ve Meriç’ten geçen mağdurlardan Öğretmen Nihayet Dinç Kemal Gülen'e anlattı.
MAESTRO Productions’ın çektiği belgesel sevdiklerinden, işlerinden, ülkelerinden koparılanların yaşadıkları anlatılıyor.



15 Temmuz’da, herkesi darbe girişiminin gerçek mağdurlarıyla tanıştırıyor. 
Darbe girişimini fırsat bilen siyasetçiler, herşeye bir yorumu olan gazeteciler, tv yorumcuları, profesörler, ne idüğü belirsiz uzmanlar yok bu belgeselde. Sadece yaşanmış hikayeler, bu hikayeleri yaşayan kişiler, yaşadıkları ve yaşayamadıklarıyla kendilerini anlatıyorlar. Kendi ifadeleri, doğal halleri ve bütün gerçekliğiyle.
Mağduriyetten ve mazlumiyetten bir destan çıkarmak değil maksat. Belgeselde yer alanlar da birer kahraman değiller. Sıradan, sizden, bizden, içimizden birileri. Hepimizin hikayesinden bir parça var anlattıklarında, hepimizin yolunun kesiştiği bir kavşak. Ya Meriç’te buluşuyor hikayelerimiz, ya içeride, ya dışarıda, ya da işsiz, aç-susuz kalıp aylarca, yıllarca güneş yüzü görmeden, şafağın sökmesini beklediğimiz kimsenin bilmediği adreslerde. 
Bir soru ile başlıyor belgesel. ”Bir gecede her şeyini kaybedeceğini bilsen, yine de girer miydin o yola?” Göz doktoru olan Duygu Hanım, Afrika’daki fakir insanların göz ameliyatını yaparken yüzleşmiş o geceyle. Ve o karanlık geceden beş yıl sonra her şeyini kaybetmiş biri olarak söz alıyor. Ödediği bedelleri, yaşadığı özlemleri, kayıplarını ve ömrünün yarısında ayrılmak zorunda kaldığı vatanından geride kalanları anlatıyor.
Belgeselin bir başka hikayesi, Samanyolu okullarında müdürlük yapan Halil Dinç beyin eşi ogretmen Nihayet Hanim’a ait. Meriç’ten geçerken geriye dönüp “Vatana yaslı bir bakışla” veda edişin hikayesi onunkisi.
Daha yeni evlenmişken aynı zamanda tutuklanıp hapse giren Said ile Cansu, bebekleriyle birlikte hapse atılan Birgul ile Bunyamin çifti, son olarak da son 5 yılın bir bölümünü gaybubette, sonrasını da ailesinden ayrı gurbette geçirmek zorunda kalan Bülent Bey’i tanıyoruz Geçtim Meriç’ten belgeselinde.  
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