15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü yaklaşırken çok anlamlı bir yapım da izleyicisiyle buluşuyor. MAESTRO Productions imzası taşıyan "40 Yıllık Hatırayı Silerek Geçtim Meriç'ten" belgeseli 15 Temmuz 2021'de yayına giriyor.





''Bir gecede her şeyini kaybedeceğini bilsen, yine de girer miydin o yola?'' sorusunun sorulduğu belgeselde beş yıl sonra her şeyini kaybedenler söz alıyor. Asıl 15 Temmuz gerçeklerinin konuşulduğu belgeselde ödenen bedeller, özlemler, kayıplar, Meriç'ten arkaya kalanlar dile getiriliyor. Dünyaya dağılan 15 Temmuz mağdurlarının yaşadıkları, duyguları, düşünceleri bu özel belgeselde.





Geçtim Meriç'ten belgeseli ilk kez RAİNDROPS Tv'de ve canlı yayınla MC EU TV’de...













Premier: 15 Temmuz 2021





YAYIN SAATLERİ:





İSTANBUL: 21.00

ATİNA: 21.00

FRANKFURT: 20.00

NEWYORK: 2.00 PM

LONDON: 19.00

ŞİKAGO: 1.00 PM

LOS ANGELES: 11.00 AM

BİŞKEK: 18.00