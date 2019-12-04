Samanyolu Haber /Ekonomi / 40 yıllık sanayi devine haciz! /04 Aralık 2019 13:01

40 yıllık sanayi devine haciz!

"İzmir'in Koç'u" diye nitelenen Akgerman ailesinin konkordato için mahkemeden üç ay geçici mühlet almasından sonra Kocaeli'nin köklü sanayi şirketi Elimsan'ın borçları sebebiyle malları haczediliyor.

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1980 yılında kurulan ve Türkiye'de şalt cihazlarında hem imalatta hem de ihracatta önemli bir paya sahip olan Elimsan'ın bazı malzemeleri haczedildi. 

2018 yılında yaklaşık 300 kişiyi işten çıkaran ve küçülmeye giden Elimsan'ın fabrikasında bulunan bazı malzemeler icradan satışa çıkartıldı. 

İCRADAN SATILIK BAKIR TEL, AKIM TRAFOSU 

Kocaeli 8'inci İcra Dairesi tarafından verilen satış ilanına göre, Kartepe ilçesi sınırları içinde bulunan fabrikada 540 adet akım trafosu, 540 adet muhtelif orta gerilim ölçü transformatörleri akım trafosu, 500 kilo emayeli bakır tel ve 5 ton silisli m0h saç icradan satılacak. 

Elimsan'ın piyasaya 20 milyon liradan fazla borcu olduğu iddia ediliyor.

Satış ihalesi 30 Aralık günü yapılacak. Alıcı çıkmazsa 2'inci satış günü ise 14 Ocak 2020 olarak belirlendi.ve tedarikçi firmaların haczi ile karşı karşıya kalmıştı. 

Tedarikçi firmalar ham maddenin parasını alamayınca haciz işlemi için fabrika kapısına dayanmış, devreye giren Suudi Arabistanlı ortaklar borcu ödeyerek haciz işlemi durdurulmuştu. 
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