400 Akademisyen sahte diploma ile profesör yapıldı





YÖK BAŞKANI: ÇOK CİDDİ BİR HADİSE

Üst düzey kamu görevlilerinin imzaları taklit edilerek hazırlanan sahte belgeler, e-Devlet ve üniversite sistemine kadar işlenmiş durumda. Bu belgelerle mühendislik gibi kritik alanlarda sahte mezuniyet sağlayan kişiler tespit edildi.Soruşturma kapsamında en çarpıcı detay ise yaklaşık 400 kişinin sahte diplomalarla profesör veya doçent unvanı aldığı yönünde. Ancak bu kişilerin isimleri hâlâ açıklanmadı.Skandal ilk kez Eylül 2024’te Halk TV’de yayımlanan Kayda Geçsin programında gündeme geldi. Uzun süre kamuoyundan uzak kalan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, artan tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci kez YÖK Başkanlığı görevine getirilen Özvar, olayın ardından hemen harekete geçtiklerini söyledi. Özvar, “Çok ciddi bir hadise. Hem YÖK olarak biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma başlatacağız. Gerekli yazıları dün itibarıyla üniversitelere gönderdik” dedi.Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada 65 kişi hakkında 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Özvar ayrıca, bu tür olayların önüne geçebilmek için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da vurguladı.