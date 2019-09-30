Samanyolu Haber /Gündem / 400 artçı depremin olduğu İstanbul'da yer ne zaman sakinleşecek? /30 Eylül 2019 11:12

400 artçı depremin olduğu İstanbul'da yer ne zaman sakinleşecek?

İstanbul depremi hakkında yorumlarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara'da 5,8'lik deprem sonrası günlerdir devam eden artçılar hakkında bilgi verdi.

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Ersoy, "Birkaç hafta, hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var," dedi.
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Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Kritik olan şuydu: Bunların öncü olup olmadığını bilmiyoruz çünkü ana şoku yaşamadık. Yani gelecekteki büyük Marmara depremini biz henüz yaşamadık. Ancak bu büyük deprem yaşanırsa bunların öncü olup olmadığını söyleyebiliriz. Şimdilik bunlar 4,6 ve 5,8 kendi başına münferit bağımsız bir deprem gibi görünüyor. Ama yeri kritikti. Neden? Yakınındaki kırmızı çizgi kırılmaya aday fay zonu. Çünkü 1912'de bir tarafı kırılmıştı. 1999'da da diğer köşesi kırılmıştı. Bu yüzden deprem olan bölge kırılmaya aday bölgenin başında olduğu için burayı izliyoruz. Ama bunların öncü olduğunu söylemek çok spekülatif olur. Bunun ardından büyük deprem gelecek demek de çok spekülatif olur. Ancak teknik olarak bunların hepsi mümkün. 5,8'den sonra artçılar tabii ki olacak ki oluyor da...

Sanıyorum 2'den büyük 400'e yakın artçı oldu ve bunların bazıları 4 bazıları 5'e bile çıkabilir. Vatandaşlarımızın bunlar olduğunda hemen 'büyük deprem geliyor' diye düşünmemeleri gerekir çünkü daha birkaç hafta hatta 1 aya kadar daha artçıları yaşama durumumuz olabilir. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Ancak deprem şu saatte olur şu gün olur dedikodularına inanmamakta fayda var. Bunlara itibar etmesinler."

O FAY İÇİN FAYDALI BİR KIRILMA

Ersoy, "Bu depremin kırıldığı yerde faydası olmuştur. Küçük bir kırılma, yırtılma yaşandı. Bu bölgede artçılarla birlikte yer kabuğu dengelendiği için orası için faydalı olmuştur. Ama ondan sonra kalan kısmı için herhangi bir rahatlama yok. 5,8'lik depremi 6,0 gibi düşünün, beklenen 7 üzeri depremin ancak 30'da biri enerjisini almıştır. Öyle ifade etmek gerekiyor" dedi.
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