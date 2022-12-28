Samanyolu Haber /Gündem / 400 binden fazla kişi İstanbul’dan göç etti /28 Aralık 2022 11:29

400 binden fazla kişi İstanbul’dan göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2021 yılında 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 52,5'ini kadınlar oluşturdu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir 2021’de en çok göç alan şehirler oldu. 385 bin 328 kişi İstanbul’a, 197 bin 702 kişi Ankara’ya ve 131 bin 394 kişi de İzmir’e göç etti.

4 bin 750 kişinin göçtüğü Ardahan ise en az göç alan şehir oldu. Ardahan’ı 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis takip etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir, aynı zamanda en çok göç veren iller oldu.

408 bin 165 kişi İstanbul’u terk ederken, Ankara’dan 165 bin 604 kişi, İzmir’den ise 109 bin 470 kişi de başka illere taşındı.

Bayburt, Ardahan ve Tunceli de en az göç veren şehirler oldu.

En fazla 20-24 aş arası gençler göç etti

Ülke genelinde ise 20-24 yaş arasındaki gençler, en fazla göç eden yaş aralığını oluşturdu. Buna göre bu yaş grubundaki 731 bin 284 kişi yaşadıkları illerden başka illere taşındı.

Bu insanların 396 bin 145'i eğitim, 84 bin 531'i işe başlamak/iş bulmak ve 44 bin 95'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu il, yüzde 17,5’lik oran ile Isparta oldu. Isparta’yı, yüzde 16,8 ile Bayburt ve yüzde 16,7 ile Burdur izledi.
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