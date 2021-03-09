Samanyolu Haber /Teknoloji / 400 kişi kapasiteli uzay oteli kapılarını açmaya hazırlanıyor /09 Mart 2021 00:04

400 kişi kapasiteli uzay oteli kapılarını açmaya hazırlanıyor

Uzaydaki ilk otel olmaya hazırlanan Voyager İstasyonu'nda 3 günlük konaklama ücretinin 5 milyon dolar olarak açıklandığı belirtildi.

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ABD'li The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 400 kişi kapasitesi olması planlanan otelin 3 günlük konaklama ücreti 5 milyon dolar olarak açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre otele ilişkin görüntüler paylaşan OAC, 2027 yılında hizmet vermeye başlayacağı söylenen otel için konaklama ücretini açıkladı. Buna göre otelde 3 günlük konaklamanın fiyatı 5 milyon dolar olacak.

Otelde insanların konaklayabileceği ve uzayı izleyebileceği camlar yer alacak. Dairesel bir yapıda tasarlanan otel toplamda 24 modülden oluşuyor ve 400 kişilik kapasiteye sahip.

Dünya'nın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşasına 2025 yılında başlanması ve 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Uzay oteli, Dünya'nın etrafındaki yolculuğunu her 90 dakikada bir tamamlayacak.

© Sputnik

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