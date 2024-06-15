404 milyonluk sarayı AKP adayı yapacak!

Adalet binasının 700 gün içerisinde yapımının tamamlanacağı belirtilirken, toplam 19 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacak yeni adliye binası bodrum, zemin ve artı 4 kattan oluşacak şekilde projelendirildi. Akşehir adliye sarayı tamamlandığında 1’i ağır ceza olmak üzere toplam 9 duruşma salonu olacak. Aynı zamanda binaya 19 hakim ve 16 savcı odası bulunacak. Akşehir, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Nöbetçi Savcılık birimleri de bu adliyede yer alacak.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre vatandaş ülkede adalet olmadığından yakınırken, iktidar saray gibi adalet binaları yapmaya devam ediyor. Bunun bir örneği de Konya’nın yaklaşık 100 bin nüfuslu Akşehir İlçesi’nde yaşandı. Konya Akşehir Adalet Binası için 2023 yılından bu yana yapılan ihalelerde sona gelindi.Bugüne dek ihalelerde teklif veren yüklenici çıkmazken ve maliyet yüksek bulunurken, 4. İhale geçtiğimiz 24 Nisan’da yapıldı. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde yeni bina yapılmayacağı ifadesine yer verilmişti. Ancak Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden 20 gün sonra 6 Haziran 2024’te adalet binası ihalesi sonuçlandı. Bina için Disan İnşaat şirketi ile 404 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.İhaleyi alan firmanın sahiplerinden Rahmi Dilekcan’ın 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olduğu da açığa çıktı.Son dönemde AKP’li isimlere çok sayıda kamu inşaatı ihalesi verildi.AKP’lilire giden ihalelerden bazıları şöyle:¦ Osmaniye Valiliği, Bahçe İlçesi’ne Hükümet Konağı 122 milyon 400 bin 400 TL. İhale AKP Osmaniye’nin Düziçi’den belediye başkan aday adayı olan Mehmet Alaca’nın Yeğen İnşaat Şirketi’ne gitti.¦ Düzce İl Özel İdaresi’nin Yeşilay Uluslararası Gençlik kampı ihalesi 300 milyon TL. İhaleyi Optimal Şirketi kazandı. Şirketin üç yönetim kurulu üyesinden Burhan Özdemir ve Reha Yeltekin AKP’den vekil aday adayı, Levent Coşkun Erkekoğlu ise AKP’den İstanbul milletvekili adayı oldu.¦ Malatya’da deprem konut ihalesi 1 milyar 389 milyon TL, Kocaeli Belediyesi’nin Derince Belediye Hizmet Binası’nın ikmal inşaatı ihalesi 174 milyon 890 bin TL. İhaleleri AKP Muş Milletvekili Aday Adayı Mehmet İkbal Ballı aldı.¦ Samsun Üniversitesi rektörlük ve idari birim binalarının yapım ihalesi 266 milyon 212 bin TL. İhaleyi kapan Yükseliş İnşaat şirketinin sahibi Mehmet Tahir Tikici 2007’de AKP’den aday adayı olmuştu.¦ Aydın’ın 950 yataklı şehir hastanesi yapım ihalesi 2 milyar 875 milyon TL. AKP Bitlis Milletvekili Adayı Mehmet Zeki Peker’in şirketi inşaatı üstlendi.¦ Mersin Pamukluk Barajı içme suyu ishale hattı ihalesi 3 milyar 199 milyon 999 bin TL. AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı Veysel Demirci ve ortağı işi kaptı.Yılın ilk 5 ayında 24 konak için 3.2 milyarlık imza atıldıİktidar bir yandan kamuda tasarruf tedbirlerinin artırılacağını açıklarken bir yandan da ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışını sürdürdü. Sadece 2024 yılının ilk beş ayında 24 hükümet konağı ihalesinde sözleşme yapıldı. Bu konaklar için devletin kasasından 3 milyar 245 milyon TL çıktı.¦ Hakkari Çukurca Hükümet Konağı: 143 milyon 252 bin TL¦ Manisa Selendi Hükümet Konağı: 94.8 milyon TL¦ Hatay Merkez hükümet konağı: 513 milyon TL¦ Şanlıurfa Siverek Hükümet Konağı: 202 milyon 290 bin TL¦ Kahramanmaraş Nurhak Hükümet Konağı: 85 milyon TL¦ Balıkesir Altıeylül Hükümet Konağı: 147 milyon TL¦ Elazığ Ağın Hükümet Konağı: 45 milyon TL¦ Osmaniye Hasanbeyli Hükümet Konağı: 66 milyon 500 bin TL¦ Osmaniye Düziçi Hükümet Konağı: 153 milyon 649 bin TL¦ Bingöl Adaklı Hükümet Konağı: 79 milyon 900 bin TL¦ Balıkesir Karesi Hükümet Konağı: 172 milyon 700 bin TL¦ Kahramanmaraş Hükümet Konağı: 138 milyon 738 bin TL¦ Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı: 213 milyon 700 bin TL¦ Ankara Çankaya Hükümet Konağı: 203 milyon 762 bin TL¦ Mersin Yenişehir Hükümet konağı: 154 milyon 500 bin TL¦ Manisa Saruhanlı: 93 milyon 161 bin TL¦ Adıyaman Tut: 69 milyon 250 bin TL¦ Adana Saimbeyli: 58 milyon 330 bin TL¦ Tokat Almus: 81 milyon 998 bin TL¦ Adıyaman Sincik: 73 milyon 313 bin TL¦ Diyarbakır Kulp: 84 milyon 500 bin TL¦ Osmaniye Kadirli: 111 milyon 638 bin TL¦ Şanlıurfa Birecik: 135 milyon 847 bin TL¦ Osmaniye Bahçe: 122 milyon 400 bin TL