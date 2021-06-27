Samanyolu Haber /Gündem / 40'tan fazla uçuş... Venezuela'ya ne taşıdı? /27 Haziran 2021 10:22

40'tan fazla uçuş... Venezuela'ya ne taşıdı?

Avusturya’da ABD’nin talebiyle tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının 2019-2020 yıllarına ait uçuş kayıtları ortaya çıktı. Korkmaz’ın tek uçuş maliyeti 500 bin dolar olan uçağıyla defalarca Venezuela'ya gidildiği belirlendi.

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Kara para aklamak suçlamasıyla ABD’nin talebi doğrultusunda Avusturya’da tutuklanan ve Türkiye’nin de iade talebinde bulunduğu SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağının uçuş kayıtları ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ- VENEZUELA BAĞLANTISI 

Gazeteciler ve siyasetçiler olmak üzere birçok tanınmış ismi taşıdığı ortaya çıkan uçağın kayıtları daha önce uyuşturucu ticareti nedeniyle gündeme gelen Venezuela bağlantısını ortaya döktü.

TEK UÇUŞ MALİYETİ 500 BİN DOLAR

Gazeteci Seher Yaşayacak, sosyal medya hesabından Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier tipi uçağın 2019 ve 2020 yıllarına dair uçuş kayıtlarını paylaştı. Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağın yurtdışı rotaları dikkat çekerken, uçağın tek uçuş maliyetinin 500 bin dolar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’DEN VENEZUELA’YA 40’TAN FAZLA UÇUŞ

Sezgin Baran Korkmaz’a ait uçağın dikkat çeken seyahat noktalarından birisi ise Sedat Peker’in gündeme getirdiği uyuşturucu rotasının başlangıç noktası Venezuela. Korkmaz’ın uçağının Venezuela’ya Türkiye’den 40’tan fazla uçuş gerçekleştirdiği belirlendi. Seher Sultan, uçağa ait son uçuş kaydının 3 Ekim 2020 tarihinde Bodrum-İstanbul arasında olduğunu yazdı.

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