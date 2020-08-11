Samanyolu Haber /Dünya / 41 milyar Euro korona kredisi /11 Ağustos 2020 10:02

41 milyar Euro korona kredisi

Almanya’da koronavirüs krizi sırasında küçük işletmelere hibe desteği yanı sıra kredi desteği de verildi. 75 bin 664 firmanın kredi talebi yerinde bulundu.

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Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı bu rakamı rekor olarak duyurdu. Firmalara yaklaşık 41 milyar euro kredi verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada temmuz ayı sonu itibarıyla 75 bin 664 firmanın kredi başvurusu kabul edildi ve bu firmalara toplam 40 milyar 900 bin euro kredi desteği sunuldu. Ağustos ayının ilk haftasında ise 17 bin kredi başvurusunun daha onaylandığı ve önümüzdeki günler içinde paranın hesaplara yatırılacağı belirtildi.

Kovid-19 salgının başlamasıyla birlikte ciddi ciro kaybına uğrayan şirketler, kriz dönemini aşmak amacıyla kredi başvurusunda bulundu. Çalıştığı banka üzerinden başvurularını yapan işletme sahiplerinin kredi talepleri 2018 ve 2019 yıllarındaki bilançolarına göre değerlendirildi. Şirketlere ağırlıklı olarak bilançolarının yüzde 20’si oranında krediye onay verildi. Şirketler aldıkları kredileri sabit giderlerinin yanı sıra işletme giderleri için de kullanabilecek.
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