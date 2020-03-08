42 baro AKP'ye karşı tek ses

Barolar Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin gazetecilere yönelik gözdağı operasyonlarına tepki gösterdi.





42 baro adına yapılan müşterek açıklamada gazetecilerin tutuklanmasının açık bir baskı ve gözdağı anlamına geldiği belirtildi.





İfade özgürlüğü vurgusunu öne çıktığı açıklamada, “Yargıya, adalete, ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir.” denildi.





Açıklamanın tamamı şöyle:





“Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin Libya’da şehit olmasını haberleştirmeleri sebebiyle tutuklandılar.





Tutuklama kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli kararı ile Odatv.com haber internet sitesine idari tedbir mahiyetinde erişim engeli getirildi.







Aynı haber sebebiyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.





Aynı gün Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.





Sayısız defa belirttiğimiz üzere, hiç kimse suç işleme özgürlüğü içinde değildir. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır.





"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KURBAN EDİLİYOR"





Kuvvetler ayrılığının yok edildiği, tarafsız ve bağımsız yargı yerine, yargının yürütme emrinde bir araç halini aldığı algısı herkesi rahatsız etmektedir. İfade özgürlüğünü, günlük siyasi çıkar ve sonuçlara bağlayan, ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dile kurban eden bir dönemden geçiyoruz.





Bir ülkede demokrasinin egemen olduğunu gösteren en önemli verilerden biri bireylerin kendini özgürce ifade edebiliyor olmasıdır.





Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade özgürlüğü belli konularda devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer.





"BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ"





Yargı ve Yürütme makamları Anayasa ve insan hakları hukukuna açıkça aykırı karar veremezler.





Hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan gerçek ve tüzel kişilerin, eşitliğe aykırı uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bir ortamda; tam tersi olarak, bulunduğu sıfat ve ekonomik varlık sebebiyle devletin tüm olanaklarından sınırsızca yararlanan ve de hukuk kurallarının kendisine işlemediği bir avuç yurttaşın varlığı ya da böyle bir algıya yol açılması, sahip olduğumuz anayasal değerlere terstir.





Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez. Yargıya, adalete, ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir. Ülkemizde iktidar erkiyle yargı erki iç içe geçmiş bir görüntü vermektedir. Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur.





Gazeteciliğin suç olmadığını bildirir; keyfi, anayasaya, hukuka ve demokratik toplum gereklerine aykırı uygulamaların son bulmasını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”





Açıklamaya imza atan barolar:





•Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük





•Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere





•Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan





•Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan





•Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız





•Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal





•Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt





•Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay





•Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Patlatır





•Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur





•Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi Budancamanak





•Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi





•Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik





•Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun





•Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan





•Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan





•Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın





•Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay





•Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı





•Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan





•Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez





•İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu





•İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel





•Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir





•Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun





•Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın





•Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız





•Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir





•Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan





•Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik





•Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz





•Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun





•Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz





•Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir





•Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel





•Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi





•Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci





•Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı





•Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez





•Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin





•Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar





•Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol