Samanyolu Haber /Sağlık / 42 bin kişiyi incelediler: 'Yalnızlık' erken ölüm ve hastalık riskini artırıyor! /10 Ocak 2025 10:57

42 bin kişiyi incelediler: 'Yalnızlık' erken ölüm ve hastalık riskini artırıyor!

İngiltere’deki bir araştırma yalnızlığın sebep olduğu riskli hastalıkları gözler önüne serdi. 42.000'den fazla yetişkinin bağışladığı kan örneklerindeki protein gruplarını inceleyen bilim insanları, yalnızlığın kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi hastalıkları, erken ölüm riskini artırdığını belirtti.

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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi ile Çin'deki Fudan Üniversitesi'ndeki bilim insanları 40-69 yaş aralığındaki 42.000'den fazla yetişkinin bağışladığı kan örneklerindeki proteomları (protein grubu) inceledi.

YALNIZ İNSANLARA İLİŞKİN İLGİNÇ ARAŞTIRMA
Araştırmada, yalnız olan kişilerde hangi proteinlerin daha yüksek seviyelerde bulunduğu ve sağlık oranı ölçüldü. Bireylerin yalnızlık puanlarını hesaplayan ekip, sosyal olarak başkalarıyla ne sıklıkta temas kurduğunu, sosyal aktivitelere katılıp katılmadığını da incelemeye aldı.

Proteomların analizinin sonucunda sosyal izolasyonla ilişkili 175 protein ve yalnızlıkla ilişkili 26 protein bulundu. Protein gruplarının çoğunun iltihaplanma, viral enfeksiyonla ilişkilendirildiği ifade edildi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR
Araştırmada yalnızlık sonucu üretilen proteinlerden birinin de ADM olduğu belirtildi. ADM ile interosepsiyon için bir beyin merkezi olan insula hacmi arasında güçlü bir ilişki olduğu bulundu. ADM seviyeleri, erken ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı işaret edildi.

KANSER, KOLESTEROL, İNSÜLİN…
Araştırmada proteinlerden bir diğeri olan ASGR1, yüksek kolesterol ve artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirildi. Öte yandan tanımlanan diğer proteinlerin insülin direnci, ateroskleroz (atardamarların kirlenmesi) ve kanser ilerlemesinde de rol oynadığı öne çıktı.

Analizlerde aile ve arkadaşlarla olan ilişkilerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi hastalık riskini azalttığı ortaya çıktı.

“GELENEKSEL BAKIŞ AÇISINI ALTÜST EDEBİLİR”
Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, bazı proteinlerin seviyelerinin yalnızlığın doğrudan bir sonucu olarak arttığı belirtildi.

Sonuçları değerlendiren Warwick Üniversitesi'nden Profesör Jianfeng Feng, şunları söyledi: İnsan vücudunda 100.000'den fazla protein ve bunların birçok çeşidi bulunmaktadır. Yapay zeka ve yüksek verimli proteomik, birçok insan hastalığında önleme, teşhis, tedavi ve prognozda bazı temel proteinleri belirlememize yardımcı olabilir ve insan sağlığına ilişkin geleneksel bakış açısını altüst edebilir.

“DSÖ KÜRESEL HALK SAĞLIĞI” DEDİ
Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Profesör Barbara Sahakian, “Her yaştan giderek daha fazla insan yalnız hissettiğini bildiriyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, sosyal izolasyonu ve yalnızlığı küresel bir halk sağlığı sorunu olarak tanımladı” diye belirtti.
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