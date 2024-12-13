Samanyolu Haber /Gündem / 43 madencinin vefat ettiği faciada mütalaa açıklandı: Kime ne kadar ceza istendi? /13 Aralık 2024 11:03

43 madencinin vefat ettiği faciada mütalaa açıklandı: Kime ne kadar ceza istendi?

Amasra Maden Faciası davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural ve İş Güvenliği ve Sağlığı Şube Müdürü Volkan Soylu hakkında olası kastla insan öldürme suçundan 43 kez müebbet hapsi istendi.

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14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 43 madenci yaşamını yitirdi.

43 KEZ MÜEBBET HAPİS
Yaşanan faciaya dair açılan davanın 10'cu duruşması bugün görülmeye başlandı. Savcılık makamı tutuklu sanıklar, Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural ve İş Güvenliği ve Sağlığı Şube Müdürü Volkan Soylu hakkında olası kastla insan öldürme suçundan 43 kez müebbet hapis cezası istedi.
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