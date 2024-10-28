44 kişiye mezar olmuştu: Sait Bey Sitesi davasında kamu görevlileri yargılanacak!

Soruşturma sonunda AKP’ye yakınlığıyla bilinen sitenin müteahhidi Hasan Çam, şantiye şefi şüpheli Halil İbrahim Us, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ile yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.





-Serhat Aktemur





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre depremde 44 kişiye mezar olan Sait Bey Sitesi davasında yapılan itiraz sonucunda yedi kamu görevlilerin yargılanmasına izin verildi.Maraş merkezli 6 Şubat depreminde Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Sait Bey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi akademisyene bilirkişi raporu hazırlatıldı.Birçok usulsüzlüğün sıralandığı raporda, "A blok inşaatı tamamlandıktan sonra binanın asma kat bölmesinin çelik konstrüksiyon ve betonlarla tamamlanarak bir kat haline getirilmiştir. Binaya, inşası sonrasında projelerinde bulunmayan işlemler yapılmıştır. Binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemiştir" ifadeleri kullanıldı.Ancak yıkımda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri için soruşturma izni verilmemişti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi yapılan itirazı inceleyerek kamu görevlileri için soruşturma izni verdi.Kararda şu ifadeler yer aldı: “Belediye görevlileri tarafından yapı işlerine ve ruhsatlarına onay verilen binanın yıkılması neticesinde çok sayıda vatandaşımızın vefat ettiği ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda da, yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği bulunması sebebiyle Belediye Kontrol birimi yetkililerinin tali kusurlu oldukları yönünde tespitlerin bulunduğu dikkate alındığında, olayda adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu ve adı geçen görevlilerin cezai sorumluluğu gerektiren bir ihmalinin bulunup bulunmadığı hususunun kapsamlı adli soruşturma ile ortaya konulabileceği sonuç ve kanaatine varıldığından, soruşturma izni verilmemesine dair itiraz konusu kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.”Oy birliğiyle verilen karar ile haklarında soruşturma izni verilen ve yargılanmalarının önü açılan kamu görevlileri ise şöyle:-Arzu Özaydın-Ömer Taşdemir-Serap Binici-Öner Gürbüzel-Cengiz Murat Özaydın-Yücel Tuncay Polat18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmişti. Serbest bırakılan Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıktı. Halil Yıldız, Tevfik Göksu’nun eşi Hacer Yıldız’ın kardeşi.İddialara göre ise Tevfik Göksu kayınbiraderi Halil Yıldız’ın tahliyesi için devreye girdi. Ayrıca Halil Yıldız’ın avukatlığını da eski AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Metin Doğan yapıyor.