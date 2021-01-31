Samanyolu Haber /Dünya / 44 milyar için tekrar IMF kapısında /31 Ocak 2021 13:17

44 milyar için tekrar IMF kapısında

Arjantin 44 milyar doları bulan borcunu ödeyebilmek için Uluslararası Para Fonu ile bir anlaşma imzalamak istiyor.

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Wall Street Journal gazetesine röportaj veren Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman 2020'de yüzde 8,5 olan bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 6'ya düşürmek istediğini de ekledi.

Arjantin 2018 yılında imzaladığı 57 milyar dolarla Uluslararası Para Fonu'nun en büyük kredi anlaşmasını imzalamıştı fakat programı hayata geçirmeyi başaramadı. Hükümet şimdi bu anlaşmayı yeniden aktive etmek için müzakereler yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl kamu borçları nedeniyle dokuzuncu defa temerrüde düşen Arjantin ekonomisinin tekrar rayına oturabilmesi için IMF anlaşması olmazsa olmaz görülüyor.

Fakat yatırım bankası JP Morgan çarşamba günü yayınladığı raporda yıl ortasına doğru bir anlaşma imzalanmasını beklediğini ama buna rağmen ülkedeki yatırım ortamı ve ihracat alanındaki sorunların çözülemeyeceğini vurguladı.

Uzun vadeli IMF kredileri beraberinde ağır yapısal reformlar uygulanmasını şart koşuyor fakat yatırıcımlar sağlanan kredinin kısa süreli rahatlama sağlasa da reformların hayata geçirilmesi konusunda tereddütler yaşıyor.
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