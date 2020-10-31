45+2'de gelen 3 puanlık gol

Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e Marcao ise Donk'a bıraktı. Müsabakada tek gol 45+2'te Sarı-Kırmızılı takım ıdan Ryan Babel'in ayağından geldi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken, MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına giderken MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.