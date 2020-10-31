Samanyolu Haber /Spor / 45+2'de gelen 3 puanlık gol /31 Ekim 2020 23:31

45+2'de gelen 3 puanlık gol

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Galatasaray müsabakayı Ryan Babel'in 45+2'de attığı golle 1-0 kazandı.

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Galatasaray'da MKE Ankaragücü karşısında  ilk 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. 

Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e Marcao ise Donk'a bıraktı. Müsabakada tek gol 45+2'te Sarı-Kırmızılı takım ıdan Ryan Babel'in ayağından geldi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken, MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına giderken MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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