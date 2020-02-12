45 gün sonra otel odasında bulundu!

Japonya'nın başşehri Tokyo’da çalıştığı söylenen oyun bağımlısı bir Bulgar işe gitmeyi bıraktıktan sonra hakkında kayıp ilanı verilmişti.





Kayıp ilanının ardından polis, adamı kilitli bir otel odasında buldu.





Oyun bağımlısı otel odasından ayrılmayı reddedince adamın 70 yaşındaki babası oğlunu almak için Bulgaristan'dan Tokyo'ya gitti.





6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına alınan adam için ailesi, dünya çapında ona yardımcı olabilecek bir uzman aradı.







TUVALETE GİTMEYİ BIRAKTI, BOŞ ŞİŞELERİ KULLANDI!





Webtekno'nun haberine göre, aile oğullarının bağımlılıktan kurtulması için bir zamanlar uyuşturucu ve kumar sorunlarıyla mücadele etmiş bir bağımlılık danışmanı olan Tony Marini’yi buldu.





Oyun bağımlılığını oldukça ciddi bir bağımlılık olarak gören Marini, birçok küçük çocuğun çevrimiçi oyunlara para yatırabilmek için hırsızlık bile yaptığını söylüyor.





Oyun bağımlısı adam İskoçya’daki Castle Craig Hastanesi’nde tedavi eden Marini, oldukça rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor.





"OYUN BAĞIMLILIĞI HAFİFE ALINMAMALI"





Tuvalete gitmeyi bırakan adam, bunun yerine boş şişeleri kullanıyordu ve böylece oyun oynamaya ara vermek zorunda kalmıyordu.





"Oyun bağımlılığı hafife alınmamalı." diyen Marini, İskoçya Ulusal Sağlık Servisi’ni özellikle oyun bağımlılığına karşı uzman bir birim açması için çağrıda bulundu.