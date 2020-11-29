45 gündür kayıptı, emniyette işkenceden konuşamaz halde bulundu

İşkence iddialarına bir yenisi daha eklendi. 45 gündür kayıp olan Bahtiyar Fırat, gördüğü işkence sebebiyle konuşamaz halde iken İstanbul Emniyetinde bulundu.





Bahtiyar Fırat, 45 gün önce İran’a gitmek isterken İstanbul’da kaçırılmıştı ve ailesi o günden bu yana çocuklarından haber alamamıştı. Gazete Duvar’ın haberine göre Fırat’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde olduğu ortaya çıktı. Fırat’ın Ailesi, Bahtiyar Fırat’ın kollarında, yüzünde şiddete uğradığına dair yaraların bulunduğunu ve konuşamaz durumda olduğunu ifade etti.







BAHTİYAR FIRAT’IN EŞİNDEN ‘MİT KAÇIRDI’ İDDİASI

Bahtiyar Fırat’ın eşi Esra Fırat, kaçırılmadan hemen sonra savcının kendisine “eşin MİT tarafından alıkonuldu ve bu konuya karışmam” dediğini aktarmıştı. Habere göre 26 Kasım’da emniyet tarafından ailesi aranan Fırat’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde olduğu bilgisi verildi. Emniyette Fırat’ı görmeye gittiklerini aktaran ailesi Fırat’ın işkence gördüğünü, kollarında ve yüzünde işkence izlerinin olduğunu belirtti.





“İŞKENCE EDİLMİŞ VE KONUŞAMAZ HALDE”

Bahtiyar Fırat’ın ailesi 45 gün boyunca savcılığa gittiklerini ve kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, şöyle devam edildi: “Ne yaptıysak haber alamadık. Bu süre zarfında sürekli bütün başvurularımıza rağmen ‘bizde değildir’ dediler. 26 Kasım günü telefonla arandık, Bahtiyar’ın emniyette tutulduğunu öğrendik.”





“Bahtiyar Fırat’ın suçu ne olursa olsun 45 gün boyunca işkence görmesini doğrulamaz” diyen Ailesi görüşmeyle ilgili izlenimlerini şöyle anlattı: “Çok endişeleniyoruz, aşırı kilo kaybı var. Şöyle ilk başta işkence yapılmış, belirli günler bu işkence izleri gitsin diye de ilaç sürülmüş. Kollarında, yüzünde şiddete uğradığına dair yaralar var. Zaten kendisini iyi ifade bile edemiyor, konuşamaz durumda.”





Diğer yandan Bahtiyar Fırat’ın İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.