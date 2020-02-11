Samanyolu Haber /Dünya / 45 gündür kayıptı: Otel odasında oyun oynarken bulundu /11 Şubat 2020 22:08

45 gündür kayıptı: Otel odasında oyun oynarken bulundu

Tokyo'da çalıştığı iş yerine gitmemeye başladığı için hakkında kayıp ilanı verilen bir adam, 45 gün sonra kilitli bir otel odasında oyun oynarken bulundu.

SHABER3.COM

Tokyo'da çalıştığı iş yerine gitmemeye başladığı için hakkında kayıp ilanı verilen bir adam, 45 gün sonra kilitli bir otel odasında oyun oynarken bulundu.

Birkaç yıldır oyun bağımlılığıyla mücadele ettiği söylenen adam, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini keserek tüm zamanını Fortnite ve Call of Duty oyunlarına adadı.

Webtekno'dan Okan Candoğan'ın haberine göre Tokyo’da çalıştığı söylenen oyun bağımlısı işe gitmeyi bıraktıktan sonra hakkında kayıp ilanı verilmişti. Kayıp ilanının ardından polis, adamı kilitli bir otel odasında buldu. Oyun bağımlısı otel odasından ayrılmayı reddedince adamın 70 yaşındaki babası, oğlunu almak için Japonya’ya gitti. Olayın ardından 6 haftalık yoğun bir rehabilitasyon programına alınan adam için ailesi, dünya çapında ona yardımcı olabilecek bir uzman aradı.

Oyuna ara vermemek için tuvalete gitmeyi bile bırakmıştı
Yapılan araştırmaların ardından aile, bir zamanlar uyuşturucu ve kumar sorunlarıyla mücadele etmiş bir bağımlılık danışmanı olan Tony Marini’yi buldu. Oyun bağımlılığını oldukça ciddi bir bağımlılık olarak gören Marini, birçok küçük çocuğun çevrimiçi oyunlara para yatırabilmek için hırsızlık bile yaptığını söylüyor.

Bulgar adamı İskoçya’daki Castle Craig Hastanesi’nde tedavi eden Marini, oldukça rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Marini’nin söylediklerine göre tuvalete gitmeyi bırakan adam, bunun yerine boş şişeleri kullanıyordu ve böylece oyun oynamaya ara vermek zorunda kalmıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 45 gündür kayıptı: Otel odasında oyun oynarken bulundu Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:42:06