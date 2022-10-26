Samanyolu Haber /Gündem / 45 günlük bebeği olan kadın gazeteci gözaltına alındı /26 Ekim 2022 09:26

45 günlük bebeği olan kadın gazeteci gözaltına alındı

AKP iktidarı, muhalif gazetecileri toplantısına davet edip medya açılımı yaparken, emniyet bugün Kürt gazetecilere operasyon yaptı. Gözaltına alınan gazeteci Zemo Ağgöz'ün 45 günlük bebeği olduğu öğrenildi. Ağgöz’ün avukatı, bebeğin 2 saatte bir anne sütü alması gerektiğini, ancak henüz müvekkiline ulaşamadıklarını açıkladı.

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 AKP iktidarı, bir yandan medya açılımı sözleri ederken, bir yandan da bugün Mezopotamya Ajansı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 45 günlük bebeği olan kadın gazeteci Zemo Ağgöz de gözaltına alındığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Ankara merkezli ajansın büro ve muhabirlerin evlerine düzenlenen baskınlarda 45 günlük bebeği olan muhabir Zemo Ağgöz de gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Urfa ve Mardin’de yapılan ev baskınlarında çok sayıda Mezopotamya Ajansı (MA) ve JINNEWS muhabiri gözaltına alındı.

Ankara Keçiören’deki evine baskın yapılan ve bir buçuk aylık bebeği olan MA Ankara muhabiri Zemo Ağgöz de gözaltına alındı. Sabah saat 06.25’de yapılan polis baskınında Ağgöz’ün evinde bulunan bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital malzemelere el konuldu.

Ev aramasının ardından gözaltına alınan Ağgöz’ün anne sütü ile beslenen ve 2 saatte bir süt emmesi gereken bebeğinin henüz emzirilmediği öğrenildi. Ağgöz’ün avukatının, bebeğin emzirilmesi için savcı ile görüşme yaptığı ancak Ağgöz’ün henüz hangi emniyete götürüldüğü bilinmediği için dönüş sağlanmadığı belirtildi. Ağgöz, gözaltına alınmasının ardından sadece anne sütü ile beslenen bir buçuk aylık bebeği 4 saattir beslenemiyor.

Polisin gözaltına alındığı gazetecilere ters kelepçe takıp, emniyet arabasına kafasını eğdirerek bindirmesi tepki çekti.
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