45 mesleğe erken emeklilik imkânı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma hakkından faydalanan meslek sayısını 45’e çıkardı.





Örneğin röntgen teknisyeni, ağız-diş radyoloji uzmanı, cezaevinde çalışan memurlar, ihtiyat pilotları da bu haktan yararlanıp erken emekli olabilecek.







SGK kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına dair listeye yeni meslekler ilave etti.





"YIPRANMA HAKKI" LİSTESİNDEKİ MESLEK SAYISI 45'E ÇIKTI





Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yıpranma hakkından faydalanan meslek sayısı 45’e çıktı.





Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55’ten 50’e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dahil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor.





İş Kanunu'na göre bazı mesleklere erken emeklilik hakkı tanınıyor.





ÇALIŞTIKLARI HER YIL İÇİN 60-90 GÜN İLAVE EDİLİYOR





İş Kanunu uyarınca tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor. Kanunda belirtilen iş kollarında çalışanlara 360 güne karşılık 60 ile 90 gün ilave ediliyor.





Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor hem de emeklilik yaşından düşülüyor.





Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor.





ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINAN MESLEKLER:





