45 metreden atılan muhteşem gol

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Euro 2020 D Grubu maçında tarihi iki gol atıldı. Çekya ile İskoçya arasında gerçekleşen ve Çekya’nın 2-0 yendiği maçın 52. dakikasında Patrick Schick, 45 metre uzaktan harika bir gol attı.









Maçta İskoçyalı kaleci David Marshall'ın çıktığını gören 25 yaşındaki oyuncu Schick, 45 metre uzaktan harika bir vuruşla topu sol direğin yanından ağlarla buluşturdu.

















Bu gol, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonaları ve dünya kupalarının en uzak mesafeli golü oldu. Maçın ilk golünü de yine Schick, 42. dakikada attı.

















Kendi kalesine gol atan kaleci tarihe geçti





Bugün yaşanan tarihi ikinci olay, Polonya - Slovakya maçında görüldü. Slovakya'da Robert Mak'ın şutu önce direğe ardından kaleci Wojciech Szczesny'ye çarparak ağlarla buluştu ve gol Polonyalı kaleciye yazıldı.









Böylece Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci Wojciech Szczesny oldu.







