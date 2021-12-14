450 milyon dolarlık kripto para vurgunu: Emniyet müdürü gözaltında

Trabzon merkezli yürütülen 450 milyon dolarlık kripto para operasyonunda, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay savcılık talimatıyla gözaltına alındı.



T24’te yer alan habere göre, Altıay, ifadesine başvurulmak üzere Trabzon’a götürüldü. Trabzon’da banka çalışanı Başak Şentürk, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bankadan ayrılıp, “Saadet Zinciri” adı altında kripto para şirketi kurmuş, şirkete çok sayıda kişi para yatırmıştı. Şirkete para yatıranlar arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler ve adliye çalışanları olduğu ortaya çıkmıştı.



Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kâr payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kâr payını ödemeyince mağdurlar şikâyette bulunmuştu.



Mağdurların şikâyeti üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından Trabzon merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı “Saadet Zinciri” operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.



Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti ikinci Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay’ın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti’ne yazı yazdı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Altınay, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon’a götürüldü.



1 MİLYON 393 BİN 500 F.TÖ MATERYALİ İNCELEMİŞ!



2019 yılından Anadolu Ajansı’na konuşan EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Altıay, “F*** ile ilgili elimizde 1 milyon 840 bin materyal var. Bunların 1 milyon 393 bin 500’ünü inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız.” demişti.



EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, 15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında elde edilen dijital materyallerin incelendiği Adli Bilişim Şubesinin başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını söylemişti.



Şubeye getirilen dijital materyallerdeki verilerin incelenip deşifre edildiğini belirten Altıay, daha sonra sonuçları adli makamlara ulaştırdıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “Adli birimler, dijital delil olmadan maalesef mahkemeyi nihayetlendiremiyor. Mahkeme safhasının hızlı bir şekilde işleyebilmesi aslında buradan elde edilecek verilerle doğru orantılı. Biz de elimizden geldiğince birimlerimizde bulunan dijital materyalleri hızlı bir şekilde inceleyerek içindeki suç delilleriyle adli birimlere teslim ediyoruz.”