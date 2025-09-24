Samanyolu Haber /Gündem / 451 yabancı, sahte gayrimenkul satışıyla T.C vatandaşı yapılmış /24 Eylül 2025 09:36

451 yabancı, sahte gayrimenkul satışıyla T.C vatandaşı yapılmış

Yabancıları Türk vatandaşı yapmak için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütünün İstanbul merkezli 19 ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile çökertildiğini açıkladı. Sahte gayrimenkul satışıyla Türk vatandaşı yapıyan 451 yabancı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X sosyal medya hesabından, İstanbul merkezli 19 ilde yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı. Yabancıların Türk vatandaşı olabilmeleri için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" yani gerçek olmayan görünürde satış yapan çete çökertildi.

451 YABANCI BU ŞEKİLDE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ
Yerlikaya, elebaşları M.A olan ve örgütlü şekilde hareket eden çete üyelerinin tam 451 yabancıyı bu şekilde Türk vatandaşı yaptıklarını tespit ettiklerini ifade etti.

VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK
İçişleri bakanı bu şekilde Türk vatandaşı olanların da vatandaşlıklarının iptali için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

1240 TANE APARTMAN DAİRELERİ VAR
Şüphelilere ait 1240 apartman dairesinin olduğu ve bunlara el konduğu ifade edildi. Operasyonda toplamda 106 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi.

106 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.
