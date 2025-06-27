46 ilde nefret operasyonu: İki haftada 361 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 kişinin yakalandığını duyurdu.





Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TEM, KOM ve İstihbarat birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirtti.





Gözaltına alınan isimler arasında bazıları aktif görevde olan TSK ve Emniyet mensupları da bulunuyor. Ankesörlü telefondan aranmış olmak, ByLock kullanmak, sosyal medyadan paylaşım yapmak gibi eylemler suç gerekçesi olarak gösterildi.





Gözaltına alınanlar arasında hapis kararı Yargıtay tarafından onanmış isimlerle birlikte iftiracı beyanlarında adı geçenler de bulunuyor.





Operasyonların gerçekleştiği iller ise şöyle: "Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ"