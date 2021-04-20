47 eski askeri öğrenciye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında bu sefer Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef aldı. Soruşturmada 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.







Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Hizmet Hareketi ile irtibatı olduğu ileri sürülen isimler hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerle ilgili suçlama ise ankesörlü ya da sabit telefondan aranmak.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.





Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.