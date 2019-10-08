470 şubeli restoran zinciri mali krizde













470 şubesi bulunan Pizza Express’in, yaklaşık 1,1 milyar sterlinlik borcunun yeniden yapılandırılması için mali danışmanlar, kreditörlerle görüşmeye başladı.





İgiltere'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Pizza Express'in borcunun faizi ise yıllık yaklaşık 93 milyon sterlin seviyesinde. Bu da şirketin yıllık karının büyük kısmının borçların faizini kapatmasına yetiyor.





Şirketin İngiltere dışında Asya ve Avrupa'da toplam 180 şubesi mevcut. 1965 yılında kurulan Pizza Express 14 bin kişiye istihdam sağlıyor.





Sözcü'de yer alan habere göre, yönetim merkezi Londra'nın batısında Uxbridge bölgesinde yer alan şirketi, 2014 yılında Çinli yatırım şirketi Hony satın almıştı.





Thomas Cook iflası sonrası müşterilerin rezervasyonları merak konusuydu. İngiliz Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, müşterilerin rezervasyonlarına ilişkin ödemelerini geri alabilmeleri için kurulan siteye şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.





İngiliz basınında, yoğunluktan dolayı bazı müşterilerin bilgilerini defalarca girmelerine rağmen formlarını elektronik ortamda iletmekte başarılı olamadığı, sistemde gün boyu aksaklıkların yaşandığı bilgisine yer verildi.