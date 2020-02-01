Samanyolu Haber /Gündem / 479 bin Suriyeli kayıp /01 Şubat 2020 10:24

479 bin Suriyeli kayıp

İstanbul’da 15 Kasım – 31 Aralık 2019 arası yapılan kontrollerde ‘Geçici Koruma Kapsamı’nda bulunan 479 bin 420 Suriyelinin adres beyanlarında uyuşmazlık olduğu ortaya çıktı.

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Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yüz binlerce Suriyeli, yurdun farklı noktalarında yaşıyor. Fakat dönem dönem yapılan kontroller birçoğunun beyan ettikleri adreslerde ikamet etmediğini ortaya çıkartıyor.


 
13 MART CUMA MESAİ BİTİMİNE KADAR GÜNCELLEME YAPMALILAR
İstanbul’da 15 Kasım – 31 Aralık 2019 arası yapılan kontrollerde ‘Geçici Koruma Kapsamı’nda bulunan 479 bin 420 Suriyelinin adres beyanlarında uyuşmazlık olduğu ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriyelilerin adreslerini 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yaparak güncellemelerinin zorunlu olduğu kaydedildi.

KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİ ASKIYA ALINABİLİR
Adres güncellemesi yapılmaması durumunda karşılaşılacaklar ise şöyle ifade edildi, “İkamet adresi güncel olmayan ‘Geçici Koruma Sahibi’ Suriyelilerin; Kamu kurumları / Eğitim (Okullar), Sağlık (Hastaneler\Eczaneler), iş yerleri, bankalar, sosyal yardım kuruluşları vb. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır.”
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