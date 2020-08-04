48 gündür cezaevlerindeki COVID-19 vak'a sayısı açıklanmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevindeki koronavirüs vakalarının açıklanmadığına dikkat çekerek, “Virüsün yayılması çok kolay olan cezaevleriyle ilgili sağlıklı bilgi alamıyoruz. Sürecin başından beri Adalet Bakanı’na cezaevlerindeki hasta sayısını şeffaf bir biçimde açıklama çağrısı yapıyoruz ancak halen gizleniyor. Bilgi edinme ve soru önergelerimize de yanıt verilmiyor” dedi.





“48 GÜNDE NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR”





İlgezdi, nisan ayında 15 günde cezaevlerindeki koronavirüslü sayısının yüzde 606 arttığını hatırlatarak, “Cezaevlerinde kaç koronavirüs vakası olduğu bilinmiyor ve açıklanmıyor. Konu hakkında verdiğim bilgi edinme başvurusuna, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol tarafından 17 Haziran’da açıkladık diye yanıt veriliyor. 48 gündür cezaevindeki Kovid-19 verileri açıklanmıyor” diye konuştu.





CHP’li İlgezdi 48 gündür yeni veri paylaşmayan Adalet Bakanlığını eleştirerek, “17 Haziran verisine göre 6 tutuklu veya hükümlü yaşamını yitirdi, virüs tanısı konulup iyileşen tutuklu ve hükümlü sayısı 374 olarak açıklandı. Aktif vaka sayısı ise 72 idi. 48 günde ne olduğunu kimse bilmiyor” dedi.





“RİSK ARTIYOR, BAKANLIK VERİ GİZLİYOR”





“Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verileri açıklamazken açık cezaevinde kalan mahkumların koronavirüs iznini 31 Temmuz tarihi itibarıyla üçüncü kez 2 ay daha uzatılmıştır” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, şöyle devam etti:





“Cezaevlerinde giderek artan bir risk söz konusudur ancak bakanlık koronavirüs ile mücadele etmek yerine, veri gizleyerek basından ve kamuoyundan vakaları gizleme derdindedir”





Bakana tekrar verileri şeffafça açıklama çağrısı yapan İlgezdi, “Koronavirüs tespit edilen tutukluların tedavi edilmediği ile ilgili haber sürekli basında yer alıyor. Bu iddiaların derhal araştırılarak, hasta tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanmalıdır” açıklamasında bulundu.