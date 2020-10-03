48 saat çok kritik

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.







Conley şöyle konuştu: “Başkan’ın sağlığı iyiye gidiyor. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim. Koronavirüs hastalığından ya da tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon olmaması adına yakından takip ediyoruz. Oksijen maskesine bağlı değil ve nefes alma ya da yürüme güçlüğü geçmiyor.”





ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT ÇOK KRİTİK





İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Beyaz Saray'ı takip eden muhabirlere Trump'ın sağlık durumuna dair bilgi verdi.





Euronews'in aktardığına göre, söz konusu yetkili, "Başkan'ın temel fonksiyonlarının son 24 saatteki durumu çok endişe vericiydi ve bu bakımdan önümüzdeki 48 saat onun bakımı noktasında çok önemli olacak. Tam iyileşme sürecine dair yolumuz henüz tam açık değil." ifadelerini kullandı.





BAŞKAN TRUMP TWEET ATTI







Başkan Trump ise şahsi Twitter hesabında sağlığı hakkında bilgi verdi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Trump, kaldığı Walter Reed Tıp Merkezi’ndeki doktor ve hemşirelerin yardımıyla kendisini gayet iyi hissettiğini söyledi.





Trump, "Doktorlar, hemşireler ve büyük Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki herkes harika. Bu veba ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum." dedi.





Trump ve eşi Melania Trump'ın Korona testlerinin pozitif çıkmasının akabinde çevrelerinde bulunan kişilerin bazılarında virüse rastlanıyor.





Eski New Jersey valisi Chris Christie test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Christie, Trump ve Biden'ın televizyonda canlı yayınlanan tartışma programına katılan isimler arasında yer alıyordu.

