Samanyolu Haber /Spor / Azize Ana, 48 yaşında profesyonel futbolcu oldu /04 Aralık 2022 11:46

Azize Ana, 48 yaşında profesyonel futbolcu oldu

Altı yaşından beri futbola meraklı olan Diyarbakırlı Azize Ay, 42 yıl hayallerinin peşinden koştu. 48 yaşında lisans alarak profesyonel futbolcu olan Ay, değişik kulüplerde futbol oynadı. 54 yaşında antrenör olan Ay, şimdi kız çocuklarına futbol öğretiyor.

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Azize Ay, Türkiye’nin belki de en yaşlı kadın futbolcularından. Bugün 54 yaşında olan Ay, hem profesyonel futbolcu lisansına sahip hem de antrenör.



Hayat hikayesini VOA Türkçe’ye anlatan Ay’ın futbol tutkusu, daha 6 yaşındayken başlamış. Kendisi gibi futbolcu olan babasını kaybettiği için amcası tarafından büyülen Ay’ın top oynamasına izin verilmemiş. Atın heybesine sakladığı topuyla tarlaya giden Ay, gizli gizli top peşinde koşturmuş. Gençliğini gizlice futbol maçları izleyerek geçiren Ay, maçlarla ilgili yorumlarını da herkesten sakladığı günlüğüne yazmış.



Bir gün futbolcu olmanın hayalini kuran Ay, hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmedi. Evlendikten sonra da futbol tutkusuna ara vermeyen Ay’ın beklediği fırsat, 48 yaşında geldi. Çalıştığı iş yerindeki mesai arkadaşları futbol yeteneğini fark edince, Diyarbakır’ın kulüplerine haber verdi. Ay’ın yeteneği fark edilince, Diyarbekirspor’a çağrıldı. Profesyonel futbolcu lisansı alan Ay, 54 yaşına kadar, Diyarbekirspor, Ergani Makam Spor ve Amedspor’da top koşturdu.

Antrenör olmak isteyen Ay’ın ilkokul mezunu olması buna engeldi. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren Ay, 54 yaşında antrenör oldu. Ay, şimdilerde hem üniversite okuyor hem de kızlara futbol öğretiyor. Ay’ın şimdiki hayali, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda oynamak ve takımı çalıştırmak.
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