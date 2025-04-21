49 kişinin yargılandığı davada hakimden tepki çeken sözler: Bir seferliğine kuru ekmek yiyebilirler





14 GENÇ TUTUKLU





HAKİMDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER





GENÇLER İÇİN SANDVİÇ GETİRİLDİ DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen Saraçhane eylemlerine katılan gençlerin duruşmaları görüldü.15.5 milyon yurttaşın oyuyla Cuhmurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren binlerce genç ise eylemlerde ve ev baskınlarında gözaltına alınmıştı.Geçtiğimiz Cuma günü 189 kişi hakim karşısına çıkarken bugün de eylemlerde gözaltına alınan 14'ü tutuklu 49 gencin davasında karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Ekim saat 09.30'a erteledi.İstanbul 27. Asli Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada hakimin gençlere yönelik sözleri tepki çekti.Hakim karşısına çıkan 49 kişiden 14'ü başka bir dosya kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklu bulunuyor. Tutuklu gençlerin o dosyadan iddianameleri dahi henüz hazırlanmadı.Halk TV'de yer alan habere göre bugünkü duruşmaya elleri kelepçeli şekilde getirilen gençlerden Mahsuni Kahraman, avukatının sorusu üzerine en son dün akşam 12'de yemek yediklerini söyledi. Daha sonra Kahraman'ın avukatı hakime "Siz en son ne zaman yemek yediniz?" diye sordu. Aşağıda yemek hazırlattıklarını ve beklettiklerini söyleyen avukata karşı hakim "Bir seferliğine kuru ekmek yiyebilirler. Bir saate duruşma biter, o zaman yesinler" diye karşılık verdi.Duruşmayı takip eden aileler ve avukatlar hakimin bu ifadelerine tepki gösterdi.Duruşma devam ederken dün geceden bu yana aç olan gençler için salona sandviçler getirildi. Tutuklu olan gençlerin yemek yemeleri için duruşmaya 1 saat ara verildi.Toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin yasaklama kararının ve uzatılması kararının ilan edilip edilmediği, ilan edilmişse hangi vasıtalar ile hangi tarihte ilan edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği'ne müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, bilirkişi raporu düzenlendiğinde rapora karşı beyanda bulunmaları için sanıklar ve avukatlarına gelecek celseye kadar süre verdi.Kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu düzenlendikten ve savunmalar alındıktan sonra olay tutanaklarında yer alan polislerin tanık olarak dinlenilmesi hususunun değerlendirilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Ekim saat 09.30'a erteledi.