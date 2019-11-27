Samanyolu Haber /Teknoloji / 49 milyon dolarlık kripto soygun! /27 Kasım 2019 16:33

49 milyon dolarlık kripto soygun!

Kripto para hırsızlığı vakalarına bir yenisi eklendi. Bu sefer Güney Kore'de hesaplar boşaltıldı.

SHABER3.COM

Sanal korsanlar (hacker) Güney Koreli kripto para birimi alım-satım işlemleri yapan Upbit’ten 342 bin Ethereum (ETH) çaldı. Çalınan Ethereum tutarı 48,7 milyon Amerikan Doları'na tekabül ediyor.

Upbit’in Genel Müdürü (CEO) Lee Seok-woo tarafından cryptocurrency exchange’in web sitesine gönderilen açıklamayla yapılan hırsızlık bugün erken saatlerde teyit edilmiş oldu.

HIRSIZLIK SANAL KORSANIN BIRAKTIĞI NOTLA FARK EDİLDİ

Sanal korsanın "342 bin ETH, Upbeat Ethereum Hot Cüzdanı'ndan bilinmeyen bir cüzdana transfer edildi.” notunu bıraktığı belirtiliyor.

Upbit, soygunun sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, zararın tanzim edileceğini söyledi. Şirket “sıcak cüzdanlarında” tutulan tüm şifrelemeleri, daha güvenli olan “soğuk cüzdanlara” transfer ettiğini kaydetti.

Ethereum (sağda), Bitcoin'den sonra en fazla tercih edilen kripto para birimi.

SICAK PARA CÜZDANLARI GÜVENLİ DEĞİL Mİ?

Sıcak cüzdanlar, tipik olarak telefon veya bilgisayarlardaki uygulamalar için kripto para birimi için yazılım tabanlı depolama çözümleri olarak tanımlanıyor. 

Soğuk cüzdanlar ise donanıma dayalı ve genellikle bağımsız aygıtlar çevrimdışı durumdayken başkalarının erişimine engellemek için tasarlandı.

Upbit para yatırma ve çekme işlemlerinin şimdilik askıya alındığını, borsanın mutat faaliyetine dönmesinin iki haftayı bulabileceğini bildirdi.
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