Samanyolu Haber /Gündem / 49 yıllığına şirketlere devredilebilecek /06 Ocak 2022 00:38

49 yıllığına şirketlere devredilebilecek

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olarak oylanan ve şirketlere devredilen limanların ihalesiz şekilde sözleşmelerinin 49 yıla çıkarılmasını sağlayan kanun teklifinin TBMM'de kabul edildiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılması yanı sıra limanları özelleştirilmesini de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi.

Torba yasanın ilgili maddesi, şirketlere devredilen limanların ihalesiz şekilde sözleşmelerinin 49 yıla çıkarılmasını sağlıyor.

Maddeye göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Görüşmeler sırasında muhalefet partileri limanların 49 yıllığına işletmelere devrini eleştirmişti.
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