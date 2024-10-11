Samanyolu Haber /Gündem / 498 anne-baba aynı zamanda tutuklu, 706 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde /11 Ekim 2024 09:29

498 anne-baba aynı zamanda tutuklu, 706 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Gergerlioğlu'nun soru önergesine verdiği cevapta, eşiyle beraber ‘terör’ suçlamalarından ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısının 498 olduğunu söyledi. Tunç, cezaevindeki çocuk sayısının ise 706 olduğunu açıkladı.

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Cezaevlerinde bulunan evli çift sayısının 498, anneleriyle birlikte kalan çocuk sayısının ise 706 olduğu açıklandı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşiyle beraber, ‘terör’ suçlarından ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısının 498 olduğunu söyledi.

Aynı önerge cevabında ceza infaz kurumlarında annesi ile birlikte kalan çocuk sayısının da 706 olduğu ifade edildi.

Gazete Duvar’a konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu soru önergesine verilen cevabın Türkiye cezaevlerinde aile dramları yaşandığının göstergesi olduğunu söyledi.

‘ANNE – BABA TUTUKLULUĞU AYRI ZAMANLARDA OLSUN’
498 çiftin cezaevlerinde olmasının dehşet verici olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Cezaevlerinde gittikçe artan aile dramları var. Ailesinden ayrılıp yakınlarıyla yaşayan çocukların dramlarının bitmesi gerekir. Her görüş sonrası ağlama krizleri geçiren çocuklar var. Biz anne baba tutukluluğu farklı zamanlarda olsun istedik, bununla ilgili kanun teklifi sunduk. Ancak AK Parti kabul etmedi” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Aile ve Adalet bakanlıklarının ortak bir çalışma yapması gerekir. Hapishanelerde anneleriyle kalan çocukların sayısı da artıyor. Çocuklar hapishanelerde hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşıyor. İki bakanlığın alternatif çözüm yollarını mutlaka üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde bulunan bir çift olan Demirci ailesinin yaşadığı sıkıntılar DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na iletildi. Gergerlioğlu’na aktarılan bilgilere göre eşlerden biri 7, biri de 6 yıl ceza aldı ve iki eş de Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Çiftin biri 9 diğeri 4 yaşındaki iki çocuğunun Ankara Polatlı’da akrabalarıyla yaşadığı kaydedilirken aile üyelerinden biri şu bilgileri verdi: “Edirne ve Polatlı arasındaki mesafenin uzaklığı ve maddi külfeti nedeniyle 3 ayda bir gidebiliyorduk. görüşlere.”

Çiftin nakil dilekçesi vermesi sonucunda Eskişehir Cezaevi’ne nakledildikleri kaydedildi.

BEŞİZLERİN ANNE VE BABASI CEZAEVİNDE
Benzer duruma örnek bir başka aile de Arslan ailesi. 6 yıl ceza alan Nurcan Arslan ve 9 yıl ceza alan Abdülkadir Arslan çiftinin Elazığ Cezaevi’nde kaldığı kaydedilirken beşiz çocuklarının Malatya’daki dayısında yaşadığı ifade edildi.
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