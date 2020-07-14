4G altyapısını 5G'ye dönüştürecek

Finlandiyalı telekom ekipmanları üreticisi Nokia bugün çıkardığı yazılım güncellemesiyle mobil operatörlerin 4G radyo istasyonlarını saha ziyareti ya da ekipman değişimi olmadan 5G’ye yükseltebilmesini sağlayacak.







Firma çıkardığı yazılımla maliyetlerini düşürerek Huawei ve Ericsson’a karşı 5G teknolojisi konusunda rekabet avantajı sağlamayı ümit ediyor.





MİLYARLARCA EURO TASARRUF





“Bu çözüm telekomünikasyon endüstrisinin onlarca milyar euro tasarruf yapmasını sağlayacak ve saha mühendisliği ile kontrol masraflarını düşürecek.” diyen Nokia güncellemenin şu an 1 milyon radyo istasyonu için kullanılabilir olduğunu belirtti.





Şirket yıl sonunda bu rakamı 3,1 milyon istasyona çıkarmayı, 2021’de ise 5 milyon istasyona çıkarmayı hedefliyor.





Nokia mevcut radyo ekipmanlarını yazılım yoluyla güncelleyerek kurulu 4G ekipmanlarını 5G sistemine adapte edebilmenin yeni teknolojinin yayılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.





Nokia geçen hafta ekipmanlarına açık ara yüz eklemeyi vaat eden ilk büyük telekomünikasyon firması olmuştu.





Bu trendin gelecekteki mobil ağlarda yazılımın merkezi bir rol oynamasını sağlayacağı bekleniyor.