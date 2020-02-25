4'lü zirve öncesi Rusya şoku!

Kremlin Sarayı; Türkiye, Almanya ve Fransa ile "Suriye/İdlib" konulu bir dörtlü zirve konusunda "bir çalışmaları olmadığını" duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını duyurdu.
BÖYLE BİR ZİRVE HAZIRLIĞI YOK
Peskov açıklamasında, "Türkiye, Almanya ve Fransa ile 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz." ifadesine yer verdi.
Peskov, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.