Samanyolu Haber /Dünya / 4'lü zirve öncesi Rusya şoku! /25 Şubat 2020 12:38

4'lü zirve öncesi Rusya şoku!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta İdlib krizine çözüm bulmak maksadıyla bir araya geleceği iddia ediliyordu. Rusya zirveye kapılarını kapadı.

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Kremlin Sarayı; Türkiye, Almanya ve Fransa ile "Suriye/İdlib" konulu bir dörtlü zirve konusunda "bir çalışmaları olmadığını" duyurdu. 


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını duyurdu.


BÖYLE BİR ZİRVE HAZIRLIĞI YOK


Peskov açıklamasında, "Türkiye, Almanya ve Fransa ile 4'lü zirve üzerinde çalışmıyoruz." ifadesine yer verdi. 


Peskov, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.


Rusya, 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin İdlib şehrinde terörist grupların mevcudiyetini devam ettirdiğini belirtiyor. 

Rus ordasu ile Esed rejimine bağlı kuvvetler, TSK gözlem noktalarına saldırıyor. 

İdlib'de şu ana kadar 16 asker şehit olurken, 20'den fazla asker de yaralandı. 
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