Samanyolu Haber /Gündem / 4'üncü evre kanser hastası Ayse Özdoğan iki ay sonra tahliye edildi /26 Kasım 2021 17:56

4'üncü evre kanser hastası Ayse Özdoğan iki ay sonra tahliye edildi

Yargıtay'ın hakkındaki cezayı onamasının ardından tekrar cezaevine giren 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, ağır sağlık problemleri sebebiyle yaklaşık 2 ayın ardından tahliye edildi.

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Ayşe Özdoğan'ın tahliye haberini ablası Emine Erdem sosyal medya hesabından duyurdu. Tahliye haberi "Cezaevinden aradılar kardeşim tahliye oldu.Emeği geçen herkese çok teşekürler.Heyecandan ben sayamayacağım tweeten altına siz yazın lütfen" sözleriyle verildi.



2 Ekim’de tutuklanıp önce Denizli T Tipi Cezaevine ve 8 Ekim’de de Antalya L Tipi Cezaevine sevk edilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan yaklaşık 2 aydır cezaevinde yaşam mücadelesi veriyordu. 

Antalya Adli Tıp Kurumu, 10 Ekim’de Ayşe Özdoğan için ikinci kez “cezaevinde kalamaz” raporu vermiş ve Ayşe Özdoğan 2. kez İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

2019’da Antalya Adli Tıp’ın verdiği raporla tahliye edilen Özdoğan, Yargıtay’ın hakkındaki 9 yıl 4 aylık hapis cezasını onaması ve İstanbul Adli Tıp’ın 1 Ekim 2021’de verdiği rapor dikkate alınarak tekrar hapse gönderilmişti. Raporda Özdoğan’da nüks ve metastaz olmadığı için cezaevinde kalabileceği yazıyordu.

Yaşadığı tüm süreçler nedeniyle hastalığı 4. evreye gelen Ayşe Özdoğan’ın annesi Fatmana Karakuzu’ya da geçtiğimiz eylül ayında yumurtalık kanseri teşhisi konuldu, babası Alzheimer hastası. Ayşe Özdoğan’ın eşi İlker Özdoğan da 2 yıldır cezaevinde. İki yıldır babasız, 1,5 aydır annesiz kalan oğlu Burak’a ise ablası Emine Erdem bakıyordu. Son olarak Burak Özdoğan da yaşadığı sıkıntılar sebebiyle ilaç tedavisine başlamıştı. 


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