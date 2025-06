4'üncüsü düzenlenen Strazburg Adalet Buluşması'na Avurstralya'dan önemli destek

Türkiye’deki hukuksuzluklara ve 25 Haziran’da yapılacak Strasbourg Adalet Buluşması’na dikkat çekmek amacıyla başlatılan uluslararası “Haklar İçin Pedal Çevir” eylemi Avustralya ve İngiltere’de ilk sürüşle start aldı. Human Rights Solidarity (HRS) tarafından organize edilen eylemde gönüllü bisikletçiler, Türkiye’de yaşanan zulümlere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) uygulanmayan kararlarına dikkat çekiliyor.









AVUSTRALYA AYAĞINDA AFD GÖNÜLLÜLERİ KATILACAK:





Avustralya’da faaliyet sürdüren İnsana Onur Savunucuları (Advocates For Dignity) İnsan Hakları Derneği’nin organize ettiği, gönüllü bisiklet sürücülerinin katılacağı etkinlik, Sydney Olimpik Köyünden start alan pedal, NSW Yüksek Mahkemesi’nin (Supreme of court New South Wales) önünde sona erdi. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Advocates For Dignity (ARD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saral, mahkeme binasının önünde yaptığı açıklamada, yıllardır süren adalet mücadelesine katkı sunmak için yola çıktıklarını söyledi.