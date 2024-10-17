5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı yaşandı

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen AFAD Başkanı Omay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personellerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:



"Şu ana kadar depremden etkilenen illerimizden 112 Çağrı Merkezimize gelen ihbar sayısı 1475. Bu ihbarların 1223'ü daha çok bilgi amaçlı, 252'si de yardım amaçlıdır. Bu depremden sonra en büyüğü 3.3 olmak üzere 200'ün üzerinde artçı depremler olduğunu da ifade etmeliyim. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre 249 vatandaşımız daha çok korku ve panikten dolayı etkilendi. Çok ağır bir tablo olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Malatya'da 2 ve Elazığ'da 8 vatandaşımızın kontrol maksatlı tedavileri hastanelerde devam ediyor. Bu büyüklükteki depremlerde ülkemizdeki yapı stokunun da iyileşmesi ile beraber çok fazla olumsuz bir durum da beklemiyoruz."



"15 İHBAR GELDİ"



AFAD Başkanı Memiş, bugün Sivas'ta yaşanan depremde korku ve panik havasından dolayı 15 ihbarın geldiğini ve Sivas'ta da saha taramaları ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Malatya Valisi Seddar Yavuz ise depremden dolayı 471 resmi binada inceleme yapıldığını belirterek, "21 okulda sıva, boya dökülmeleri nedeni ile onarım ihtiyacı duyulmuştur. Bu 21 okulda 1 gün süre ile daha eğitim öğretime ara verilmesini planlıyoruz" diye konuştu.