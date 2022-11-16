5 Afgan'ı katleden zanlı elini kolunu sallayarak yurt dışına çıkmış

Ankara’da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi. M.O.Y’ nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Afganistan’a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.
Ne olmuştu?
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistanlı 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu. Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.