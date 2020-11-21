5 ay kuruş harcamasa belki!

Apple’ın üretttiği iPhone 12’nin Türkiye satış fiyatı açıklandı. iPhone 12 Türkiye’de 10 bin 999 TL’den satışa sunuldu.





Fiyatı cep yakan iPhone 12'nin (64 GB) Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) satış fiyatı 799 Amerikan Doları olarak açıklandı.





Apple’ın resmi sitesinden alınan fiyatlara göre, Hollanda, Almanya, Fransa ve Yunanistan’daki resmi satış fiyatı ise 1.080 dolar.





iPHONE 12'NİN TÜRKİYE'DE SATIŞ FİYATI 1.409 DOLAR





Türkiye’de iPhone ücretine yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı ilave ediliyor.





iPhone 12’nin en uygun fiyata satıldığı ülkeler şu şekilde: ABD (799 dolar), Japonya (830 dolar), Kanada (866 dolar) ve Çin (953 dolar).





iPhone 12’nin en pahalı olduğu ülke Brezilya. Güney Amerika ülkesinde satış fiyatı 1.479 dolar. iPhone 12’nin en pahalı olduğu ülkeler ise şu şekilde: Brezilya (1.479 dolar), Türkiye (1.409 dolar), Macaristan (1.159 dolar) ve Çek Cumhuriyeti (1.117 dolar).







TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETLE iPHONE 12’NİN BEŞTE BİRİ ALINABİLİYOR





iPhone 12’nin fiyatı Türkiye’nin aksine Avrupa’da asgari ücret ile çalışan bir insan için o kadar da pahalı değil.





Kronos'un haberine göre, Avrupa’da net asgari ücretin en fazla olduğu ülke olan Lüksemburg’da iPhone 12'nin (64 GB) fiyatı 1.044 dolar. Lüksemburg’da bir asgari ücretli bir aylık maaşı ile 2,1 adet iPhone 12 alabiliyor. Lüksemburg’un ardından Kanada geliyor.





Kanada’da asgari ücretle çalışan bir kişi, bir aylık maaşı ile 2 adet iPhone 12 alabiliyor. Bir aylık asgari ücretle en fazla iPhone 12 alabilen ülkeler şu şekilde: İrlanda (1,7 adet), Japonya (1,7 adet), Hollanda (1,6 adet) ve ABD (1,6 adet)





Türkiye’de ise net asgari ücret 2 bin 324 TL. Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir kişi, bir aylık maaşı ile sadaca 0,2 iPhone 12 (64 GB) alabiliyor.





5 AY HİÇ HARCAMASA ANCAK BİR iPHONE ALABİLİYOR





Rusya ve Brezilya ile son sırada yer alan Türkiye’de, asgari ücretle çalışan bir kişi iPhone 12 alabilmek için tam olarak 5 aylık maaşını ödemek zorunda.







Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Romanya’da iPhone 12 fiyatları net asgari ücret tutarlarının üstünde.





Bir aylık asgari ücret ile en az iPhone 12’nin alındığı ülkeler ise şu şekilde: Rusya (0,2 adet), Brezilya (0,2 adet), Romanya (0,3 adet), Çin (0,3 adet) ve Macaristan (0,3 adet).