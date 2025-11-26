Samanyolu Haber /Gündem / 5 aydır tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastaneye kaldırıldı /26 Kasım 2025 11:28

5 aydır tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SHABER3.COM

Gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi revirinde ilk müdahale yapıldı.

Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

Durumu ciddileşen Böcek bu sabah saatlerinde cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. 
