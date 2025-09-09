5. Berlin Müslüman Kültür Haftası: Barışa Giden Yolun Adı 'Herkesle Diyalog'













Sanatçılar, akademisyenler, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri arasındaki yakın işbirliği sayesinde sahici ve canlı bir atmosfer oluşturur. Açılış konserinde 15 Berlinli müzisyen, çeşitliliğin güçlü bir sembolünü sunarken; farklı dinlerden 10 müzisyenin yer aldığı kapanış konseri diyaloğun önemini vurgular.





Dijital formatlar da programda kendine yer buluyor: MKW Podcast’i, dinler arası diyalog ve toplumsal birlik konularında güncel sorunlara çözüm yolları üzerinde duruyor.





İslam ve Gönüllülük – Toplumsal Katkıyı Görünür Kılmak

80'i aşkın gönüllünün katılımıyla gerçekleşecek olan 5. Müslüman Kültür Haftası, Berlin'deki Müslüman yaşamının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor. MKW'nin medya partneri olan Tagesspiegel gazetesi ve diğer yerel medyada yapılan haber ve duyurular sayesinde, MKW'nin içerikleri yalnızca Müslüman topluluklarla sınırlı kalmayıp geniş bir kitleye ulaşıyor.açılış programı, 19 Eylül Cuma günü düzenlenecek ve Berlin Eyaleti Kültür ve Toplumsal Birliktelik Senatörü Sarah Wedl-Wilson'ın katılımıyla gerçekleşecek. İlk kez iki farklı ilçenin belediye başkanları da farklı programlarda konuşmacı olarak yer alacak.Müslüman Kültür Haftası, yalnızca bir kültür festivali değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlü bir sembolüdür. Bu etkinlik, toplumumuzun çeşitliliğinde büyük bir güç olduğunu gösteriyor – karşılıklı saygı, eğitim ve buluşmalar yoluyla güçlenen bir çeşitlilik.Görünür ve deneyimlenebilir kılmayı amaçlayan benzersiz bir platformdur. 60’tan fazla etkinlik, farklı bakış açılarını keşfetmeye, diyaloğa katılmaya ve kültürler ile dinler arasında köprüler kurmaya davet ediyor.Sergiler, konserler, okuma etkinlikleri, konferanslar ve interaktif atölye çalışmaları yer alıyor. 50’den fazla kurum, kuruluş ve gönüllünün katkılarıyla Kültür Haftası, canlı ve dinamik bir paylaşım forumu haline geliyor. MKW’nin temel hedefi, farklı kökenlerden ve ilgi alanlarından gelen insanları bir araya getirerek, ön yargıları yıkmak ve karşılıklı anlayış ile eşit bir diyalog ortamı oluşturmaktır. Bu yalnızca Müslüman geleneklerini tanıtmakla sınırlı değildir; aynı zamanda saygı ve empatiyi esas alan, kapsayıcı bir toplumu birlikte inşa etmek anlamına gelir.Müslüman Kültür Haftası’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, geleneksel öğeleri çağdaş sanat ve modern fikirlerle birleştirmesidir. Bu sayede yeni bakış açıları sunulur ve klişe düşünceler sorgulanır. Latin, Arap ve İbrani yazısı ile hat sanatı, yenilikçi tiyatro gösterileri, müzik performansları ve tartışma platformları gibi etkinlikler, Berlin’deki Müslüman yaşamının zenginliğini yansıtırken, onu basmakalıp yargılara indirgenemeyeceğini ortaya koyuyor.Müslüman Kültür Haftası’nın öne çıkan etkinliklerinden biri, 27 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan “Eğitim ve Aidiyet: Göç Toplumunda Müslümanlar” başlıklı paneldir. Bu etkinlik, eğitimin aidiyet duygusunu nasıl oluşturduğu ve kimlik, katılım ve kendini gerçekleştirme açısından ne tür bir rol oynadığı sorularına odaklanıyor. Panelin açılış konuşmasını yapacak olan Berlin-Mitte Belediye Başkanı Stefanie Remlinger, programın önemini şöyle vurguluyor:“Eğitim, sosyal sınıf atlama, kendini gerçekleştirme ve bireysel özgürlüğün anahtarıdır. Özellikle dil eğitimi, bireylerin kendi çıkarlarını ifade etmesini ve toplumsal tartışmalara katılmasını sağlar. Eğitim, aidiyet sağlar.”Diplom-Pädagogin Amal Benchakroun, Ugandalı-İsveçli müzisyen Jaqee Nakiri ve öğretmen Enes Bağ bir araya gelecek. Paneli, Potsdam-Mittelmark İlçesi Eşitlik Görevlisi Dr. Fatma Haron yönetecek.Aidiyet bireysel uyumla mı, yoksa toplumsal müzakerelerle mi oluşur?Dil, eğitim ve kültür aidiyet duygusunu nasıl şekillendirir?Film Akşamı: “The Imam and the Pastor” – Düşmanlıktan Dostluğa Uzanan Bir Hikaye30 Eylül 2025 tarihinde, uluslararası ödüllü “The Imam and the Pastor” belgeseli gösterilecek. Film, düşmanlıktan dostluğa uzanan çarpıcı bir uzlaşma hikayesini anlatıyor. Merkezde, Nijerya'nın Kaduna kentinden İmam Muhammad Ashafa ve Pastör James Wuye var. 1990’lı yıllarda Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ashafa, ailesinden birçok kişiyi kaybederken, Wuye sağ kolunu kaybetti. 1995 yılında bir dönüm noktası yaşandı: İki eski milis lideri karşılaştı ve nefret yerine uzlaşmayı seçti. Bugün ikisi birlikte, Interfaith Mediation Centre’ı yönetiyor ve dünya çapında barış için çalışıyor.Programın açılış konuşmasını yapacak olan Berlin-Reinickendorf Belediye Başkanı Emine Demirbüken-Wegner şunları söyledi:“Müslüman Kültür Haftaları, dayanışma ve karşılıklı saygı için güçlü bir mesajdır. Çeşitliliğin bir zorluk değil, toplumumuzun temel gücü olduğunu gösterir. Reinickendorf’ta bu diyalog ve açıklık ruhu yalnızca vurgulanmaz, her gün yaşanır.“Dinin uzlaşmadaki rolü üzerine fikir alışverişinde bulunabilecekler.Berlin’i Yeniden Keşfetmek: Turlar, Şiir ve Manevi DeneyimlerGünümüz yaşamını özel etkinliklerle görünür kılar. 28 Eylül 2025 tarihinde, Berlin’in az bilinen Müslüman hikayelerini ortaya çıkaran “İslam’dan Bahseden Berlin’deki 111 Yer” başlıklı şehir turu başlıyor. Aynı gün düzenlenecek olan “Özlemin Sesleri” isimli şiir etkinliğinde, Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe ve Almanca şiirler, duygusal müzik eşliğinde sunulacak.Açık Camii Günü olan 3 Ekim 2025 tarihinde ise Ar-Resalah Camii’nde “Ezanın Estetiği” başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ezan, müzikal ve manevi bir miras olarak tanıtılacak ve melodisi, ritmi, manevi boyutları üzerine bir keşif imkanı sunulacak.MKW kapsamında farklı Müslüman toplumlara ait 10 cami derneği, açık kapı gününde ziyaretçilere kapılarını açacak.MKW kapsamında yapılacak bir diğer önemli etkinlik, İslam ve gönüllülük konusunu ele alıyor. 5 Ekim 2025 tarihinde, İslam ve Gönüllülük – İman edip iyi işler yapanları müjdele … (2/25)” temasıyla gönüllüler, dernekler ve inisiyatifler bir araya gelecek. Bu buluşmada, inancın gönüllü çalışmalardaki rolü müzakere edilecek. Amaç; gönüllü çalışmanın toplumsal önemini vurgulamak, deneyim paylaşımı ve ağ oluşturmak, ayrıca gönüllülüğün desteklenmesi için yeni yollar geliştirmektir.İlgi duyanlar, MKW kapsamındaki etkinlikler hakkında daha ayrıntılı bilgiye şu adreslerden ulaşabilirler:Tagesspiegel – Muslimische Kulturwoche Berlin