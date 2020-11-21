Samanyolu Haber /Gündem / 5 bin 532 kişiye daha Korona teşhisi /21 Kasım 2020 19:59

5 bin 532 kişiye daha Korona teşhisi

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 135 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 532 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.

SHABER3.COM

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 135 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 532 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. 

Böylece toplam ölüm sayısı 12 bin 219'a, hasta sayısı ise 440 bin 805'e yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." 

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